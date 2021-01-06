网约男子胡搞后勒索百元 惯犯求情：将当爸

（早报讯）25岁男子网上约一男子胡搞后翻脸不认人，威胁对方勒索100元结果惹祸，求情时称即将当爸爸，余生只想当尽责的父亲。

被告是25岁的沈志刚，他共面对14项控状，包括欺骗、接手赃物、刑事恐吓以及蓄意伤人。控方以6项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告在2018年3月透过社交媒体认识一名男子，两人相谈甚欢，决定于4月21日凌晨3时见面。

抵达男子的住家后，被告与男子发生关系，谁知两日后，被告发简讯威胁要公开男子的性取向，并在社交媒体上贴出两人之间的聊天记录，向他勒索100元。

男子听闻感到害怕，立即转账102元给被告，但事后被告已经在10月22日偿还这笔数额。

之后，被告曾在去年2月3日接到友人的求救电话，称是网络诈骗的受害者，恳求被告与友人出手相救，跟对方对质。被告和6名友人到场，捉住其中一人，开始拳打对方，被告也出手打了对方至少两次。

被告也是连环骗子，除了骗取12人的血汗钱，还当钱螺。被告是在被告在2017年至2020年间干案。

控方指出被告在保释期犯案，是一名惯犯，要求法官严惩。

代表律师替被告求情时说，被告犯案时年级轻，事后感到愧疚，恳求法官从轻发落，判他入狱9个月。

另外，律师也指被告刚结婚，妻子预计在今年5月生产，被告余生只想要当一名尽责的父亲，也希望能见证孩子出生的时刻。法官最终判他入狱9个月又6周。（人名译音）