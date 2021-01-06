工人党中委职务名单出炉 何廷儒符策涫任副组织秘书

（早报讯）工人党今天（1月6日）公布新一届中委的个别党职，首次入选中委的盛港集选区四名国会议员均委以要职，其中何廷儒将出任党副组织秘书。

工人党的14人中央执行委员会昨天举行会议，批准相关人事任命。

工人党是在上月底举行中委选举，秘书长与主席人选不变，分别由44岁的毕丹星和55岁的林瑞莲蝉联。获选进入中委会的还有多名新秀，包括四名盛港集选区议员，以及曾代表该党竞逐东海岸集选区的佘雪玲（34岁）和符策涫（43岁）。

根据新的党职名单，何廷儒（37岁）和符策涫将出任副组织秘书，辅佐连任组织秘书的后港区议员陈立峰（50岁）。何廷儒的其余三名盛港队友，即我国历来最年轻的议员辣玉莎（27岁）、蔡庆威（33岁）和林志蔚（44岁），则分别出任副财政、传媒组副主席，以及政策研究组副主席。

与毕丹星和林瑞莲同为阿裕尼集选区议员的严燕松（43岁），除了续任财政，也会兼任政策研究组主席。同属阿裕尼的另外两位议员莫哈默费沙（45岁）和贝理安（50岁），则连任副主席和传媒组主席。

政治前途备受关注的佘雪玲受委担任青年团主席。已退居二线但仍入选中委会的前党魁刘程强（64岁）和后港区前议员方荣发（59岁），则未委以党职。