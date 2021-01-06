警方业者合作打击网络罪案 网络行业安全与保安小组成立

（早报讯）随着网络罪案增加，恐怖主义通过互联网把触角伸远，新加坡警察部队与亚洲互联网联盟成立网络行业安全与保安小组，加强与业者的协作以打击罪案。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天为网络行业安全与保安小组（Online Industry Safety and Security Watch Group）主持推介时说：“社区和工商业伙伴的合作一直是警方打击犯罪工作的核心，我们希望通过网络行业安全与保安小组，能促进信息交流，分享最佳作业方式并提高公众对诈骗手段和网络安全的认知，以加强我们打击网络诈骗和其他罪案的能力。”

他指出，尽管我国罪案率持续处在低位，网络罪案却有所增加，尤其是网络诈骗案。

去年上半年，十大最普遍的诈骗类案件比前年同期多一倍，遭骗取的数额超过8200万元，是前年同期的一倍。多数诈骗案通过电子商务与社交媒体平台发生，受害者被骗转账给卖家，或向冒充的社交媒体账号透露个人银行户头资料。

根据警方文告，去年上半年，电子商务诈骗、社交媒体冒充诈骗案、借贷诈骗和银行相关钓鱼（phishing）诈骗案占十大诈骗案类的约七成，也比前年同期多163%。

亚洲互联网联盟的会员包括面簿、谷歌、领英等网络公司。