本地新增社区病例含樟宜机场皇冠假日酒店一员工

（早报讯）我国1月6日新增的两起社区冠病病例中，有一名在樟宜机场皇冠假日酒店工作的韩国籍男子。经初步调查，他感染的是B.1.1.7变种病毒。

根据卫生部6日文告，这名24岁工作准证持有人，是在皇冠假日酒店（Crowne Plaza Changi Airport）的Azur餐馆工作，职责是为空服人员和酒店房客送餐，餐点都以预先包装好的饭菜为主。男子一般不与餐馆客人接触。

文告指出，男子曾在1月2日接受轮流定期检测，4日再次进行检疫后，身体开始出现症状，检测结果隔天出炉呈阳性。

卫生部说，这名男子的血清检测呈阴性，意味他是最近染疫的。另外，经当局初步确认，这名男子所感染的是B.1.1.7变种病毒。

另一起社区病例是一名31岁菲律宾籍男子。他上月4日抵境后便在指定设施履行居家通知直到上月18日。他在行前和隔离期间接受检测，结构均呈阴性。

根据卫生部，这名工作准证持有人受聘于新加坡中央医院，但还没正式上班。男子1月5日接受健康检查时进行病毒检测，结果呈阳性。他的血清检测也呈阳性，意味他是早前受感染的。

除了两起社区病例，我国6日也新增29起境外输入型病例，包含两名从英国回来的27岁本地男公民和50岁本地女性永久居民，以及一名从印度抵新的16岁永久居民。

其余输入型病例中，有16人是从印度、印度尼西亚和缅甸入境的工作准证持有人，其中12人是外籍女佣。另有一人是从中国乘船来新的29岁墨西哥籍海员。

本地6日没有新增感染群。