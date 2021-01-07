厕所藏针孔相机 男子偷拍岳母妻姨5人监6周

（早报讯）三名妻姨平日经常在家上演“真空秀”，男子看得色心大起，暗中在厕所放置针孔相机，偷拍家里五个女人的清凉照，母女五人如厕和冲凉的过程全入镜。

妻子揭发男子行径后，男子一度答应改过，但他两年后又再偷拍妻姨胸部，妻子发现后决定不再原谅他，把照片交给姐妹报警。

男子事后被控上法庭，他面对两项侮辱女性尊严的罪名，他认下其中一项罪名，另一项交由法官下判时一并考虑。他已在昨天（1月6日）被判坐牢六周。

为了保护受害人，法官下令不得报道她们和被告的身份。

根据案情，被告在2015年将藏有相机的时钟放在厨房厕所内，偷拍他的妻子、妻子的三名姐妹，以及岳母冲凉及如厕。

妻子发现相机后质问被告，被告坦承犯案，但承诺不再偷拍，妻子因此决定放过他。

万没想到，被告两年后竟又萌起偷拍的冲动。2017年8月，他忍不住再次犯案，偷拍其中一名妻姨18张侧胸的照片，藏在优盘的秘密档案中，还不时拿出来观看。

妻子在2019年发现优盘里的照片，再次气得找被告对质，但被告无论怎样求饶，妻子都拒绝删掉照片，还将照片交给受害姐妹，让受害姐妹到警局报案。

被告在调查中承认，他是因为看到妻子的姐妹平时在家里都不会穿胸罩，起了“色心”才会犯案。

遭偷拍胸部的姐妹，案发时穿着背心，被告是趁她滑手机不注意时，对准手臂袖口拍她的胸部。