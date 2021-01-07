星展银行前经理骗7客户近50万 监33月

（早报讯）赌球赌到倾家荡产，星展银行前客户经理为还赌债，专挑“容易骗”又“有闲钱”的客户下手，以高回报定期存款为饵，卷走七名客户近50万元。

事情东窗事发后，31岁的刘鼎明（译音）被控12项欺骗罪名，包括欺骗、伪造文书、使用账款、以及非法远程赌博。他日前承认其中五项罪名，余项交由法官考虑后，昨天（1月6日）被判坐牢33个月。

庭上揭露，被告案发时是星展银行的客户经理，主要负责对上门的客户售卖保险产品。当时，他手上一共有约90名客户。

他因为赌球欠了一身债，在2018年10月存款已经见底，因此决定骗客户的钱，找其中他认为比较容易骗，而且手上有多余资金的客户下手。

被告每次骗客户，都会告诉他们银行有高回报定期存款的“特别优惠”，然后要客户将钱转到他名下的账户。有时，为了让骗局更逼真，被告还伪造银行的信件寄给受害客户。

他将钱骗到手后，并没有全部用来还债，反而用部分的钱继续赌博。

其中一名客户发现账户内没有定期存款记录，因此向银行查询情况，银行也找不到定期存款的记录，决定展开调查，被告在2018年11月16日向上司承认犯案。

调查显示，他在一个半月来，骗了七名客户48万元。

主控官指出，这些客户有好几名都是退休人士，被告骗走了他们的棺材本，其中一人更是被骗了25万元。

主控官认为，被告虽然已经做出全额赔偿，但是依然必须面对严厉的刑罚。