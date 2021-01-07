担心家人染冠病 妇女弃4猫罚4000元

（早报讯）疫情当下，妇女称担心她所饲养的四只猫将冠病病毒传染给她的家人，最终将它们遗弃在组屋底层信箱处，遭公众发现举报。

被告是扎利亚（45岁），她共抵触四项动物与飞禽法令（Animals and Birds Act)，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，去年3月28日晚上9时，一名公众在马西岭通道第31座组屋底层的信箱处，发现被告正在释放四只关在笼子里的猫，因此向国家公园局举报。

根据调查，被告承认她将这四只猫安置家中饲养了一阵子，然而由于疫情暴发，被告认为家人可能会从猫只感染到病毒，因此决定放弃饲养这四只猫。

案发当晚，被告将四只猫放进笼中，带到上述地点，并将它们从笼子里释放，遗弃在信箱处。猫的叫声引起了公众的注意。

有公众问被告为何弃猫，被告随后回答说自己不能照顾猫，并离开现场回家。

事后，其中两只猫被经过的路人收养，其余两只被防止虐待动物协会（SPCA）带走。

被告昨日（1月6日）出庭承认以上罪行，被判罚款4000元，禁止养宠物半年。法官问她家中是否还有其他宠物，如果有，他会给她时间安排它们去新家，被告回答说没有。

根据世界卫生组织的一位流行病学专家去年4月说，宠物不被认为在传播流行病起到动物传人的作用，但可能会从主人那里受到感染。