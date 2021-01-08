外交部密切关注美国局势 与当地新加坡人保持联系

（早报讯）新加坡外交部正在密切关注美国局势发展，当局呼吁在当地的国人保持警惕，并采取必要的防护措施确保人身安全，避免前往示威地区。

外交部昨晚（1月7日）发声明指出，美国国会大厦周围地区发生骚乱，其他的一些州也发生抗议活动，当局呼吁在美国的新加坡人保持警惕，密切留意当地新闻，并听从当地政府或执法人员的指示。新加坡人也应采取必要的预防措施，确保人身安全，并避免前往发生示威的地区。

外交部指出，我国在华盛顿特区、旧金山和纽约的外馆正与在美国的新加坡人保持密切联系。发言人也建议国人上网向外交部电子登记，以便当局随时与国人取得联系。

需要领事援助的新加坡人可联系我国外馆，或联络外交部24小时热线电话+65 6379 8800／8855，或电邮至mfa_duty_officer@mfa.gov.sg。

新加坡驻华盛顿特区大使馆

电话：+1 202 537 3100

紧急电话（下班时间）：+1 202 537 3100 分机 140；+1 202 436 4777；+1 202 412 0074

电邮：singemb_was@mfa.sg

新加坡驻旧金山总领馆

电话：+1 415 543 4775

紧急电话（下班时间）：+1 415 290 9000

电邮：singcg_sfo@mfa.sg

新加坡驻纽约领事馆

电话：+1 212 223 3331

紧急电话（下班时间）：+1 917 293 4540

电邮：singcon_nyc@mfa.sg