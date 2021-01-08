本地新增社区病例 两人都在机场一带工作

（早报讯）我国1月7日新增的两起社区冠病病例中，其中一名是在樟宜机场皇冠假日酒店工作的马来西亚籍女子。经初步调查，她并未感染B.1.1.7变种病毒。

根据卫生部7日晚间文告，这名43岁工作准证持有人和昨天的24岁韩国男子一样，都是在皇冠假日酒店（Crowne Plaza Changi Airport）的Azur餐馆工作，职责是为空服人员和酒店房客送餐，餐点都以预先包装好的饭菜为主，一般不与餐馆客人接触。

文告指出，女子1月3日在工作时出现症状，并在1月6日确诊。她曾在去年12月31日接受轮流定期检测，当时检测结果为阴性。这名女子的血清检测呈阴性，意味他是最近染疫的。

另一起社区病例是一名63岁新加坡籍男子。他1月4日出现急性呼吸系统感染症状，两天后到樟宜综合医院求医后确诊入院治疗。他的血清测试结果还未出炉。根据卫生部文告，这名男子出现症状后曾经上班。

这名男子也在机场一带工作，是在Dnata机场货运中心工作的货运操作员，他主要负责装卸一家印度尼西亚航空货运公司的货品，并未和飞机乘客接触。

昨天出现的境外输入病例当中，有七人是新加坡公民或永久居民，分别从美国、英国、阿拉伯联合酋长国、印尼或印度返新。另有三名家属准证持有者从印度抵境，而21名工作证件持有者来自阿联酋、孟加拉、印度、印尼和缅甸，当中12人是女佣。

本地7日没有新增感染群，但确诊病患曾经到过的地点增加三个，分别是樟宜机场皇冠假日酒店、位于锡兰路19号的圣帕加维那雅加印度庙，以及淡滨尼中6路2号的职总英康分行。