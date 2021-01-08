卫生部开始发短信通知符合条件者报名接种冠病疫苗

（早报讯）卫生部开始发送短信，邀请符合条件的人报名接种冠病疫苗。坊间目前也流传不同有关冠病疫苗和检测的诈骗短信，卫生部劝请公众不要上当。

卫生部是在网站上发出通知，指2019冠状病毒疾病的疫苗接种计划正在陆续开展，其中医疗人员将会率先接种，当局已开始发送短信，让符合条件的人报名接种疫苗。

当局提醒，公众如果收到来自卫生部的短信，不应转发给他人，因为短信中的报名网址是独特的。公众也应确保短信内网址的后缀是“.gov.sg”才点入。

公众如果对接种计划有任何疑问，可以拨打卫生部热线1800- 333-9999查询。

除此之外，卫生部也表示，目前坊间流传谎称是来自药剂公司的短信，指能为收件人提供冠病疫苗。

也有一些诈骗电话和短信错误通知收信人，指他们和冠病确诊病患有近距离接触，要求收信人提供个人或财务资料，以换取冠病检测仪和检测结果。

卫生部强调，这些短信并非卫生部发出，卫生部也并未授权任何药剂公司直接联系公众，因此劝请公众不要回应这些短信。

卫生部也不会通过电话向公众索取个人和财务资料，因此劝请公众不要回应这些来电或是短信。

公众若收到任何试图索取个人或财务信息的电邮或是来电，应该先查询这些指示的真伪再行事，公众可拨打上述的卫生部热线来确认电邮和来电的真伪。