裕华洗肾中心开幕 可照料多达126名病患

（早报讯）使用各界捐出的善款创办的全国肾脏基金会裕华洗肾中心正式开幕，可照料多达126名病患。

全国肾脏基金会也宣布，将在未来三年投入100万元推行“肾脏关怀大行动”，动员国人构思有意义的项目，以加强国人对肾脏病的认识，希望长远下来有助遏制肾衰竭与相关疾病发病率的上升趋势。

永续发展与环境部长傅海燕今天为裕华洗肾中心主持开幕礼。去年1月投入运作的裕华洗肾中心坐落裕廊东1道第240C座，是全国肾脏基金会设在裕廊东的首家洗肾中心，共有21台洗肾设施。

为了协助设立洗肾中心，裕华基层组织努力向各界筹款，加上政府在SG50关怀与分享行动下，依据所筹到的善款做出一对一捐赠，最终共筹集多达200万元。

新加坡目前有超过8000名病患须洗肾，其中三分之二是全国肾脏基金会照顾的病患。过去五年来，基金会每年平均接收855名新病患，而且新增洗肾病患数量没有减缓的迹象。

有鉴于此，为了提高公众对肾脏病的认识，鼓励公众多多照顾健康，全国肾脏基金会推出“肾脏关怀大行动“，广邀各界构思和推行有助提高国人对肾脏疾病与健康生活的认识、为病患和家人提供心理社会支持等的项目。

成功申请者原则上可获得多达5500元或多达八成的获准费用资助，协助他们推行项目。