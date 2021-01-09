来回美芝路裕廊西收135元 台女称搭豪华德士被砍菜头

（早报讯）来自台湾的一名女子称搭豪华德士被砍菜头，从美芝路到裕廊西来回被收135元，司机却没事先说明。

针对此事，司机喊冤，声称有跟对方解释豪华德士按小时收费的标准。

陈小姐（30岁）告诉《新明日报》，她去年8月在机场搭德士到位于美芝路的酒店时与司机结缘，当时计程表的收费为30元。

她10天后因需要去做核酸检测，为能减少跟其他公众接触，便提前和该名司机预约，当天接送她往返酒店和医院，而司机来载她时只说收费会更贵，未解释详细的收费标准。

“我从酒店到裕廊医疗中心后他跟我收60元，我赶时间就给了他，检测完返回酒店后，司机竟又要收我75元，我提出质疑，但对方态度强硬，坚持没乱收费，我只好把钱给了他，也没跟他拿收据。”

陈小姐说，事后越想越不对劲，怀疑被砍菜头。

记者联系上该司机，他表示，女郎乘坐的是豪华德士，上车后就解释了收费标准为每小时60元或打表，以女郎的情况，他建议按小时收费更划算。

“回酒店途中我帮她下车买食物，等了大概20多分钟，来回的用车时间超过两小时，本可算她用车三小时（180元），但最后只多收了15元，总计135元。”

女郎则反驳指，司机从未跟她提过详细的收费标准，若真了解，她也不会投诉。