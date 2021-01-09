轿车疑超车失控撞车后再冲草丛 3乘客送院

（早报讯）东海岸公园大道车祸，汽车在超车时不知何故失控，撞到一辆汽车后直飞入路中央分界堤草丛，车内的三名乘客受伤入院。

这起车祸发生在今天凌晨1时30分左右，地点是往市区方向的东海岸公园大道（ECP），靠近勿洛出口的路段。

社交媒体面簿今早开始流传一个约38秒长的行车记录器视频，一辆汽车在超车切换车道时，不知何故撞到另一辆汽车后，再撞入路中央分界堤。

根据视频，被撞的汽车正行驶在三条车道的中间车道，突然后方出现三辆汽车，两辆行驶在右边第一条车道，一辆则在左边第三条车道。

行驶在第一条车道的汽车疑似为了超车，切换到第三条车道之后，想要再回到中间车道时，却不知何故失控，撞到原本行驶在中间车道的汽车，整辆车侧翻撞入中央分界堤的草丛。

根据画面显示，汽车车头的零件碎落一地，掉落在车道上，场面骇人。

最后，肇祸车内可听见一名女子的声音，视频随后就结束。

警方受询时证实，当局在接到通报，指上述路段发生一起涉及两辆汽车的车祸。两名年龄分别为23岁和24岁的女乘客，以及一名25岁男乘客过后在清醒情况下被送往樟宜综合医院救治。

据了解，受伤的三名乘客来自撞入草丛内的汽车，司机则相信没有大碍。

调查仍在进行中。