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现3病例机场酒店关闭 星耀樟宜今早人气不减

摄影 / 曾宪隆

发布 / 2021年1月9日 3:00 PM

邻近的星耀樟宜并没受到樟宜机场皇冠假日酒店出现两冠病病例的影响。（曾宪隆摄）

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（早报讯）樟宜机场皇冠假日酒店至今出现三冠病病例也被令暂时关闭，但星耀樟宜却不受影响，人气不减。

迈入解封第三阶段，防疫措施放宽，本地不少商场纷出现人潮。尽管樟宜机场皇冠假日酒店出现感染群，邻近的星耀樟宜并没受到影响，记者昨午和今午两度走访现场，发现尤其今天周末，更是成了不少国人偕老扶幼的消闲去处。

公众鍾丽君（71岁，退休人士）昨午和姐姐造访星耀樟宜。她表示：“我知道酒店的这两起病例，但酒店和这里有段距离，所以并不会感觉害怕。”

姐姐鍾金华（77岁）是第一次到访星耀樟宜，她说：“如果病例是在星耀樟宜出现的，我确实会害怕被感染，但如果是在另外一栋建筑物，我就不会这么担心。而且大家都遵守必要的安全距离与措施。”

许小姐（30岁，会计师）昨天和父亲与妹妹一同到星耀樟宜闲逛。“我相信新加坡的防疫工作，在这里也并没有感觉到公众的担忧。”

记者走访时，发现虽然是周五的下午，仍未到放工时间但已经有不少安全距离大使在星耀樟宜内出动，确保公众遵守措施。

记者今天中午到访星耀樟宜，发现周末现人潮，餐饮店人潮较多，其中一间快餐店外排长龙，有超过15人排队，店内几乎客满。

公众李女士（40岁，从事财务）透露，她与丈夫排了30分钟，还未入快餐店用餐。她说，虽樟宜机场皇冠假日酒店出现确诊病例，但觉得本地防疫措施到位，不会担心。

一名餐饮店负责人仅表示，一切按照与遵守政府条例抗疫。

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