现3病例机场酒店关闭 星耀樟宜今早人气不减

（早报讯）樟宜机场皇冠假日酒店至今出现三冠病病例也被令暂时关闭，但星耀樟宜却不受影响，人气不减。

迈入解封第三阶段，防疫措施放宽，本地不少商场纷出现人潮。尽管樟宜机场皇冠假日酒店出现感染群，邻近的星耀樟宜并没受到影响，记者昨午和今午两度走访现场，发现尤其今天周末，更是成了不少国人偕老扶幼的消闲去处。

公众鍾丽君（71岁，退休人士）昨午和姐姐造访星耀樟宜。她表示：“我知道酒店的这两起病例，但酒店和这里有段距离，所以并不会感觉害怕。”

姐姐鍾金华（77岁）是第一次到访星耀樟宜，她说：“如果病例是在星耀樟宜出现的，我确实会害怕被感染，但如果是在另外一栋建筑物，我就不会这么担心。而且大家都遵守必要的安全距离与措施。”

许小姐（30岁，会计师）昨天和父亲与妹妹一同到星耀樟宜闲逛。“我相信新加坡的防疫工作，在这里也并没有感觉到公众的担忧。”

记者走访时，发现虽然是周五的下午，仍未到放工时间但已经有不少安全距离大使在星耀樟宜内出动，确保公众遵守措施。

记者今天中午到访星耀樟宜，发现周末现人潮，餐饮店人潮较多，其中一间快餐店外排长龙，有超过15人排队，店内几乎客满。

公众李女士（40岁，从事财务）透露，她与丈夫排了30分钟，还未入快餐店用餐。她说，虽樟宜机场皇冠假日酒店出现确诊病例，但觉得本地防疫措施到位，不会担心。

一名餐饮店负责人仅表示，一切按照与遵守政府条例抗疫。