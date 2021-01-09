今早接种疫苗 梁浩楠医生：全民须接种疫苗应战

（早报讯）本地每日新增一两起本土冠病病例的景况不会一直持续下去，随着亚洲多地疫情相继反弹，全球即将进入疫情严冬，新加坡全民必须接种疫苗积极备战。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠，今早与医院同僚接种冠病疫苗后，呼吁国人把握时机，在冠病疫苗供应陆续运抵后，响应政府号召前往接种。

梁浩楠指出，本地成功防控疫情，把病例数维持在低水平已有一段时间，但这项成功却让一些国人松懈警惕。

他以香港、韩国和中国等亚洲国家和地区为例指出，冠病疫情正卷土重来，来势汹汹，而作为门户相对开放，边境相对流通的国家，新加坡绝对会受新一波疫情影响。

梁浩楠提醒：“我们正步入疫情严冬，本地每日新增一两起社区病例的情况将不再继续，你看看就连中国也再次陷入新一波疫情，就知道新加坡绝对无法幸免，这是一定的。下一场战役即将到来，病例数即将增加，而我们能做的备战准备，就是在承平时期接种疫苗。”

“大多数国人都对国民服役不陌生，而接种疫苗就像是国民服役一样。只要我们体内有了免疫力，就能击垮病毒，让病毒打道回府。”

虽然梁浩楠鼓励全民接种疫苗，但他也提醒，除了16岁以下青年和孩童、孕妇以及免疫力弱的民众不适合接种疫苗，对多重药物过敏的国人也不应接种疫苗。

至于曾染疫的前冠病患者，梁浩楠指出，人体体内的抗体会逐渐下降，他建议康复的前患者在确诊后的约90天接种疫苗，确保体内抗体充足。