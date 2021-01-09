政府设指定设施 供客工入境完成居家通知后暂住

（早报讯）政府设定六个指定设施，用来接收入境新加坡后完成14天居家通知的客工，让他们暂住七天，期间接受多三次的冠病检测。若日后需求增加，会预备更多类似设施。

雇主只能安排指定交通工具接载这些客工，并尽可能减少客工和其他人接触。在这些指定设施暂住的客工除了能外出工作，也能外出处理必要事物，比如体检、到大使馆办理签证、参与客工融入课程等。

记者今天前往其中两座指定设施，了解里头的运作，一座位于大士工业区内。据观察，指定设施的安排与工厂改造宿舍相似，但空间宽敞，每间房大约可容纳10张单层床，也有提供免费Wi-Fi。

其中一个指定设施的三楼设为检测区，方便客工每隔几天前往接受检测。检测工作由保健促进局负责。到目前为止，这个新措施没有检测出任何确诊病例。

人力部是从本月6日起，规定所有获准入境并会住在宿舍的客工在完成14天居家通知后，还须在指定设施接受额外七天的检测，才可入住宿舍。

目前，客工这七天的伙食、住宿和检测费用都由政府承担。

人力部的“保障、关怀与接触小组”（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）副署长（运作）郭世伟受访时指出，客工宿舍仍然易于迅速传播冠状病毒并形成感染群。

他说：“为了确保客工的安全，我们必须采取额外的措施……这个附加的检测要求将会进一步降低任何可能从境外输入的冠病病例在宿舍散播病毒，造成感染群的风险。”