本地作家英培安逝世 享年74岁

（早报讯）本地重要华文作家及文化奖得主英培安今天（1月10日）下午1时35分因病去世，享年74岁。

英培安出生于1947年1月26日，还有16天就是他的生日。

英培安在2007年被诊断罹患前列腺癌，由于病情已达第4期，医生无法动手术，但他还是以过人的意志力，定期复诊，一路对抗顽疾。近25万字的长篇小说《画室》即是他在罹患前列腺癌及被官司缠身时，用四年时间完成的长篇。不幸英培安又于2015年被诊断患有大肠癌，这回动手术切除了一段大肠。

英培安的妻子吴明珠说，去年5月，英培安又感身体不适，检查过后发现是胰脏癌，手术过后血糖高低不定，胃口也不好，血糖过低时会变得神志不清，曾经因此由救护车紧急送院。

英培安可说是本地文坛不多见的多面手，且创作量可观，先后出版20余部作品，包括诗集、小说、戏剧、杂文集及评论集。

英培安自1960年代，还在读中学时即开始创作，最初写现代诗，七八十年代曾以笔名“孔大山”写了不少风格犀利，针砭时弊的杂文。1980年代末以来，他致力于长篇小说创作，第一部长篇作品《一个像我这样的男人》发表于1986年。近十余年来，作为全职作家的英培安，每隔三几年就出版一本长篇小说，而且每一部作品都获得肯定。

英培安为2003年文化奖得主，2013年任南洋理工大学首届驻校作家，同年10月获颁东南亚文学奖。2018年作家节向英培安致敬，并与艺术之家策划了特别展览：“英培安：自省与自觉”，介绍英培安生平和作品。英培安已出版作品近30种，小说《一个像我这样的男人》获1987/88年书籍奖，《骚动》获2004年新加坡文学奖，《我与我自己的二三事》获《亚洲周刊》选为2006年中文十大小说，并获2008年新加坡文学奖，《画室》获《亚洲周刊》选为2011年中文十大小说，并获2012年新加坡文学奖。《戏服》获《亚洲周刊》选为2015年十大中文小说。英培安的小说大多有英译本。《画室》于2013年10月出版意大利文译本，2017年改编成舞台剧，作为该年新加坡国际艺术节的开幕演出。英培安最后一部长篇小说是2019年出版的《黄昏的颜色》，诗集《石头》则于2020年问世。两部作品都获选“早报书选”。