公园局两年起获558只走私动物

（早报讯）国家公园局在2018年及2019年，共起获558只非法走私动物，包括硬珊瑚、毒箭蛙、壁虎和豹龟。关爱动物研究协会指出，非法宠物交易移到网上，较难追查。

国家公园局吕福明博士答复《联合晚报》询问时说，当局2019年查获274只非法走私动物，包括硬珊瑚、毒箭蛙、壁虎和豹龟，2018年则起获284只动物。最常查获的动物是狼蛛，壁虎和星龟。

吕博士也说，我国作为“濒危野生动植物种国际贸易公约”（CITES）缔约国，对野生动物的非法交易持零容忍态度。

关爱动物研究协会（ACRES）副总裁安布告诉本报，非法走私动物屡禁不止，这些动物通常因为外观特殊，被当作非法宠物饲养。

她也说，非法宠物交易转移到网上，较难追查。“网上广告有时放了一两天就拿下，他们通常也在私人社媒群组交易，追查上有难度。”

安布说，这些动物的美丽外表就是它们的“诅咒”，很多人将这些动物走私入境，是因为被动物美丽的外表吸引。但他们却不懂得照顾，导致一些动物被遗弃。

“我曾看过遍体鳞伤的美洲鬣蜥，也在公寓楼下的垃圾桶发现被遗弃的射纹龟，看了令人心痛。”

根据“野生动物法令”（Wildlife Act），非法进口野生动物，可被罚款最高1万元或监禁最长12个月，或两者兼施。

根据濒危物种法令，非法进口、出口和再出口“濒危物种国际贸易公约”（CITES）中所列出的品种，每个品种将面对不超过5万元罚款，（但总额不超过50万元），或坐牢不超过两年，或两者兼施。