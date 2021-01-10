7岁女童林秀蓉26年前遇害 家人目前希望警方重新查案

（早报讯）7岁女童林秀蓉于1995年遭人奸杀，凶手至今下落不明。死者的妹妹林家慧星期天（10日）晚上透过媒体见面会，希望警方可以重新着手调查案件，将凶手绳之于法。

林家慧（26岁，客服人员）受访时说，拉萨尔艺术学院一年级学生张玮凌13年的失踪悬案，日前在刑事侦查局深入调查后取得突破，去年底逮捕嫌凶。林家慧与母亲因此相信，警方仍可能找出姐姐的凶手。

1995年6月26日上午，7岁女童林秀蓉被人发现横尸在扬厝港荒郊粪池内。她当时穿着整齐，上衣和短裤并没有遭人撕破的迹象。但她的内裤却血迹斑斑，下体染有血渍，疑生前遭人奸污。林秀蓉脸上及颈项有数道伤痕，警方怀疑，她是遭凶徒勒颈而死的。

案发不到两周，警方就完成嫌犯的相貌特征拼图，并将拼图分发到各分区警署及邻里警岗，合力寻找这名男子，但男子多年来仍下落不明。

林家慧说，姐姐遇害时，父亲刚因吸毒送进戒毒所。“父亲一直很自责，他相信如果当年他没进入戒毒所，他就可以好好保护姐姐。”

林家慧的父亲2016年过世时，依然挂念女儿的案件。在他过世后，林家慧到处收集资料，希望可以找到重要线索，多年来却一无所获。

去年底，张玮凌的失踪悬案在时隔13年后被侦破，林家慧和母亲心里又燃起一丝希望。上周五，她通过非营利组织犯罪图书馆联系《联合早报》，希望透过媒体，呼吁知情人士提供线索。

林家慧说，母亲目前已经65岁，她希望在有生之年看到姐姐的凶手被捕。“如今科技发达，相信警方可以通过科技再次破解案件，逮到凶手，希望知情人士也能够提供警方线索。”