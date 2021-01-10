本地新增42起输入确诊病例 九个多月来单日最高

（早报讯）我国冠病境外输入病例再创九个多月以来的单日最高，今天（1月10日）新增42起病例。

新加坡曾在去年3月23日出现48输入病例，之后未再超越。这也是继去年9月14日出现48起病例以来，单日新增病例最多的一天。

根据卫生部文告，新增病例中，有两名从马来西亚返新的我国公民，他们是63岁男子和61岁女子，分别在本月4人和8日出现症状。两人也是彼此的密切接触者。

输入病例还包括两名新加坡永久居民、六名眷属准证持有者、四名工作证件持有者、一名长期探访证持有者，以及一名短期探访证持有者。他们来自印度、菲律宾、尼泊尔、阿联酋和奥地利。

与此同时，有两名持特别证件的船员确诊，他们分别从缅甸和印度尼西亚乘船入境，在船上确诊后直接送往医院。剩余24人则是工作准证持有者，来自孟加拉、印度、印度尼西亚、马国和菲律宾，当中五人是女佣。

我国今天没有新增社区病或客工宿舍病例，意味着三个活跃感染群没再扩大。

卫生部说，过去一周的新增社区病例共有8起，少于前个星期的10起。无关联病例则从前个星期的四人，增至过去一周的五人。确诊病患近期到过的社区地点也没有增加。

截至今天中午，本地累计确诊病例达5万8907起。目前仍有60人留院治疗，其中一人在加护病房。另182名情况良好但检测仍呈阳性的病患，在社区设施接受隔离与治疗，活跃病例总计242个。