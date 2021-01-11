O水准成绩放榜 至少五科及格率创新高

（早报讯）2020年O水准会考成绩今天放榜，考获至少五科及格的考生比率达85.4％，略高于前年的85.2％，创下30多年来的新高。

去年有2万3688名学生参加O水准会考，其中2万3666人考获至少一科及格，他们都会获颁证书。2万2938名学生考获至少三科及格，占考生人数的96.8％。至少五科及格的考生达2万零220名，占考生人数的85.4％。

这与前年的成绩相近，2019年考生中有至少三科和至少五科及格的比率分别是96.5％和85.2％。

约80名考生因冠病相关原因，考试成绩获当局特殊考量，占总考生人数约0.3％。

新加坡考试与评鉴局受询时说，这些考生包括因急性呼吸道感染须拿病假，以及履行居家通知、隔离令、缺席假，以致无法参加部分科目考试，或须缩减课程作业（coursework）时长的学生。没有考生因确诊冠病而缺席考试。

为了确保考生获得公平的评估，当局参考了多项指标，这包括考生在受影响科目的其他试卷成绩，平时校内考试成绩、就读学校的同届考生在会考与校内考试的表现等。

学生接下来可通过联合招生计划（简称JAE）网站，向初级学院、励仁高中、理工学院和工艺教育学院提交入学申请，截止日期是本周五（15日）下午4时。

教育部将在1月28日公布入学申请结果。学生可通过JAE网站查询结果。教育部也会发送短信通知学生。