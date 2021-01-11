大法官梅达顺：我国司法体系设有纠正失误的机制

（早报讯）大法官梅达顺今早在司法年开幕礼上指出，司法界一直致力于委任具有能力与诚信的人选担任法官，但法官也有犯错的时候；为此，司法体系设有上诉程序与其他机制，来纠正可能性的失误。

不过，大法官吁公众不要急着做出判断，把司法程序中的失误视为含有恶意的失当行为，因为这类武断结论不仅没有帮助，而且可能影响民众对司法体系的信心。

大法官也强调，法官与主控官在执行职务时，绝不考虑任何商业利益。

在受冠病疫情影响的情况下，今年的司法年开幕礼有别于过往的安排，首次从高等法院大厦的礼堂，改成在国家法院大厦的礼堂举行，并且也是首次通过网络视讯会议的方式，进行开幕礼直播。

到现场出席开幕礼的高庭法官人数减半，另一半的高庭法官则通过视讯参加开幕礼。这一回，“上网”出席开幕礼的嘉宾也不受场地限制，人数近1000人，比往年的500名出席者增倍。

在开幕礼上致辞的大法官与总检察长黄鲁胜，都先后提及去年发生的廖文良前女佣莉雅妮偷窃案。

黄鲁胜指出，莉雅妮案件并非我国首个备受瞩目的脱罪案，但民众对总检察署的信心确实有所动摇。他向国人保证，总检察署所做的任何检控决定，都以民众利益为最重要的考量，主控官所扮演的角色并非不惜一切将被告入罪，而是协助法庭取得公正与公平的裁决。不过，无论是脱罪案件导致总检察署面对批评，或毫无根据的诉讼，都不会让总检察署与主控官们退缩，或影响主控官执行维护公众利益的职务。