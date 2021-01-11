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1050名内政医疗前线人员 六周内接种冠病疫苗

文 / 梁伟康

摄影 / 林国明

发布 / 2021年1月11日 12:39 PM

更新 / 2021年1月11日 12:42 PM

80名内政部旗下医疗前线人员今早在新加坡民防部队总部接种冠病疫苗。（林国明摄）

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（早报讯）内政部旗下的前线医疗人员开始接种疫苗，今天有80人率先接种，接下来六周内，内政团队一共会有约1050名人员陆续接种疫苗。

内政部今天发文告说，接种疫苗的人员包括来自新加坡民防部队的紧急医药服务处、内政医疗服务部、内政部科技局，以及新加坡监狱署。

根据文告，接种疫苗的内政科技局人员的工作，是为入境访客的检测样本进行实验室测试，而监狱署人员则是来自其医疗部门。

内政部说：“这符合冠病疫苗专家团的建议，即有可能受冠病感染的人，特别是医护人员和全国冠病应对团队的前线人员，应先接种疫苗。”

共有1123名内政团队人员被确认参与第一阶段的疫苗接种工作，当中94%已同意接种。

内政医疗人员会根据所有人员的病史和现有健康状况，进行冠病疫苗的资格筛选与审查。前线人员在完成接种后会被安排到特定房间休息30分钟，观察是否出现任何副作用。之后，他们将被安排在大约三周后注射第二剂疫苗。

民防部队紧急医药服务处高级副处长胡慧芳中校（42岁）今早接种了疫苗，她的工作除了为紧急医药服务处制定政策和演习，也包括应对冠病疫情以及其疫苗接种工作，她也参与前线护理人员的工作。

她说：“民防部队紧急医药服务处的人员每天在前线工作，并与公众保持密切联系。接种疫苗可为我们和公众提供针对冠病的额外保护。无论是否已接种疫苗，我们将继续使用全套个人防护装备处理可疑的冠病病例。”

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