1050名内政医疗前线人员 六周内接种冠病疫苗

（早报讯）内政部旗下的前线医疗人员开始接种疫苗，今天有80人率先接种，接下来六周内，内政团队一共会有约1050名人员陆续接种疫苗。

内政部今天发文告说，接种疫苗的人员包括来自新加坡民防部队的紧急医药服务处、内政医疗服务部、内政部科技局，以及新加坡监狱署。

根据文告，接种疫苗的内政科技局人员的工作，是为入境访客的检测样本进行实验室测试，而监狱署人员则是来自其医疗部门。

内政部说：“这符合冠病疫苗专家团的建议，即有可能受冠病感染的人，特别是医护人员和全国冠病应对团队的前线人员，应先接种疫苗。”

共有1123名内政团队人员被确认参与第一阶段的疫苗接种工作，当中94%已同意接种。

内政医疗人员会根据所有人员的病史和现有健康状况，进行冠病疫苗的资格筛选与审查。前线人员在完成接种后会被安排到特定房间休息30分钟，观察是否出现任何副作用。之后，他们将被安排在大约三周后注射第二剂疫苗。

民防部队紧急医药服务处高级副处长胡慧芳中校（42岁）今早接种了疫苗，她的工作除了为紧急医药服务处制定政策和演习，也包括应对冠病疫情以及其疫苗接种工作，她也参与前线护理人员的工作。

她说：“民防部队紧急医药服务处的人员每天在前线工作，并与公众保持密切联系。接种疫苗可为我们和公众提供针对冠病的额外保护。无论是否已接种疫苗，我们将继续使用全套个人防护装备处理可疑的冠病病例。”