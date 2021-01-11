金管局鼓励国人使用电子红包 换新钞需上网预约

（早报讯）来临农历新年，公众若要到银行换新钞，需先上网预约，残障者和60岁及以上人士除外。

新加坡金融管理局今早（11日）发文告，鼓励国人在来临新年使用电子红包，除了有助减少换新钞的人龙，也更环保。至于仍倾向给新钞的公众，五家银行——星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）、大华银行（UOB）、马来亚银行（Maybank）和渣打银行（Standard Chartered）将实行预约制，以配合冠病疫情实施的安全管理措施。

公众可从下个星期一（18日）起，登录以上五家银行网站预约，在选定的日期和时间段到银行领取新钞和“如新钞”（Good-as-new notes）。最早的领取日期是本月25日（星期一）。每名顾客一般只有一个预约机会，至于是否能让家人帮忙带领，各银行规定不一。

例如，大华银行只允许提交预约的人亲自到银行换新钞，也须出示身份证或护照核实身份；星展银行则允许他人带领，不过金额会从代领人的户口扣除，对方也须出示预约的确认电邮。

为方便公众换新钞，星展银行全岛41个地点共61个自动提款机，将提供新钞和“如新钞”，当中包括40个临时提款机。该服务一样会从本月25日开始。

残障者和60岁及以上的公众，可豁免上网预约，并可从本月25日起，到银行排队换新钞。尽管如此，当局还是鼓励他们先预约，以减少人潮聚集，方便银行分行落实安全距离措施。

另25家外国银行也将提供换新钞服务，包括花旗银行、中国银行和汇丰银行等。