海军部队推出新招募广告

(早报讯)冠病疫情让更多人意识到海域与海上运输安全的重要性,新加坡海军部队趁势推出新招募广告,展现部队的奉献与牺牲,吸引富有使命感的毕业生和中途专业者加入。

海军部队今日发布新招募广告,主题为“这不疯狂,这是海军”(It's Not Crazy, It's the Navy)。广告中,当主角表示考虑要加入海军时,身旁的亲友会质疑他们的决定是否是疯狂的。不过,他们通过执行保卫我国海域安全的任务,来强调加入海军并不疯狂,而是具有使命感的工作。

海军招募中心主任苏怡绫少校说:“我们希望那些体现我们所追求的精神的人加入我们的行列。海军生活不仅与冒险和肾上腺素有关。这是一群非常特殊,具有很高的应变能力和奉献精神的新加坡人的家,我们希望这能让要加入海军部队的申请者产生共鸣。”

海军人事部主任何子健上校则说:“新加坡一个沿海国家,因此依靠海运送来许多物资。这部影片展示了海军人员为实现新加坡的安全、保卫和主权时所做出的牺牲和努力。我们相信这个标语将吸引富有使命感的年轻一代。”

他也指出,海军部队之前的招募广告着重在通过个性化的故事来展现出海军人员的故事,以及他们如何克服各种个人的困难和挑战。在冠病疫情的背景下,去年国人对本地海运航道的重要性有了更深层次的理解,因此新招募广告能让公众更了解海军部队所捍卫的目标。