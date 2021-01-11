王瑞杰：中美须寻求共同基础 在多个领域提供全球领导力

（早报讯）中美之间虽然存在竞争关系，但冲突并非无可避免。双方必须采取理性观点，寻求共同合作基础，以在多个领域上提供全球领导力。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今早（1月11日）在《海峡时报》全球展望论坛上发表主旨演讲时指出，冠病虽然加快了一些结构性调整的步伐，但各国可以通过全球合作进行重建，并走出疫情，变得更强壮。

中美关系是能否促进全球合作的关键因素。王瑞杰说，中美相互保持接触，以及与全球体系保持接触，符合双方的利益。中美的竞争与合作关系可以并存。

“关键是双方必须采取理性观点，找到共同基础，必要的时候竞争，能合作的时候合作。”

王瑞杰说，现有的全球秩序并非自然而然形成，而是通过有力的领导力和目的明确的决策所打造。今时今日，全球更紧密连接和相互依存，务实合作更显迫切。

“一些初步迹象显示，中美可能愿意在气候变化和公共卫生等一些重要的全球挑战上寻求共同基础，这很大程度上将取决于双方能否找到合作框架。”

王瑞杰过后也在线上接受与会者提问，对话由新加坡报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯（Warren Fernandez）主持。王瑞杰在谈到美国国会大厦上周遭示威者闯入的事件时说，事件凸显了美国社会在经济机遇、种族、文化等课题上的严重分歧，也说明候任总统拜登上任后所需处理的国内事务繁重。

中美关系另一端的中国同样面对重大的国内课题，如城乡差距和人口老龄化。

王瑞杰说：“中美双方都要把精力集中在重要的国内课题上……但我希望双方能在共同领域上合作，提供全球领导力，在全球范围发挥建设性作用，集合其他国家共同应对影响全人类的紧迫挑战。”