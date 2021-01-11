摔车起身遭小巴撞 骑士卷车底送院亡

（早报讯）电单车雨中失控打滑，引发致命连环车祸，骑士摔车后躲过一劫，不料却在起身走向路旁时，遭一辆迷你巴士撞上，肉身卷进车底，送院后不治，迷你巴士司机当场被捕！

车祸发生在今早（1月11日）6时10分，地点在通往往樟宜方向的泛岛快速公路，靠近裕廊镇大会堂路的路段。

据了解，事发前，死者骑着的电单车不知何故在雨中失控打滑，死者倒地后很快站起来走向路肩，以策安全，没想到他走没几步，一辆迷你巴士竟朝他开过来，这次，死者闪避不及，被卷进车底，送院后重伤不治。

据《联合晚报》了解，电单车打滑后引起连环车祸，开在后头的汽车紧急刹车，紧跟汽车的迷你巴士反应不及，猛撞汽车车尾。强大的撞击力把汽车推向右边，撞上围栏，迷你巴士则稍微偏左后继续往前冲，结果撞上死者。

死者被撞后卷入车底，动弹不得，民防事后赶到现场，好不容易才将死者从车底救出送院，可惜死者伤得太重，送院后去世。

民防受询时表示，民防人员使用充气气囊将迷你巴士托高后才救出电单车骑士，将他送往国大医院。

警方受询时表示，46岁电单车男骑士在清醒状态下被送院，后来伤重不治，迷你巴士司机则在疏忽驾驶导致死亡的罪名下被捕。

出事原因和过程还有待进一步调查。