新航恢复接载部分来自英国客

（早报讯）新航恢复接载部分来自英国的乘客，但只限飞往澳大利亚和新西兰，而且使用同一客机“一机到底”。这意味着来自伦敦希思罗机场（Heathrow）的新航班机，将在樟宜机场停留约90分钟，让返新的新加坡公民和永久居民下机，然后续程到悉尼或奥克兰。

根据《海峡时报》报道，新加坡航空公司在上个星期已获得对英国短期旅客禁令的有限豁免，调整原有转机安排，不允许续程到澳洲与新西兰的乘客下机。

此外，所有乘客登机前72小时必须接受冠病聚合酶链式反应（PCR）检测，证明未有感染冠病，以及在起飞前接受健康评估，以确保他们没有发烧且适合飞行。

新航说：“来自英国的过境乘客……从他们在英国起飞开始，在机舱中会与其他乘客隔离开来。在飞行过程中的任何时候都不允许更换座位。”

在航班逗留樟宜机场的90分钟里，前往澳洲与新西兰的乘客都不能下机，同时清洁工作人员会身穿全套的个人保护装备上机进行清洁工作，也会避免到过境乘客所在的座位区。新航也保留早前宣布的措施，包括调整送餐服务、所有工作人员必须戴口罩与穿个人保护装备。

任何感到不适的乘客也会被移到飞机上的指定隔离区，在飞机降陆后，交由医疗机构跟进。

新航机组人员若须在海外航点停留，须穿戴可追踪行踪的器材，以确保他们遵循得留在酒店客房的条规。

《海峡时报》报道，穿戴追踪器是新措施之一，机组人员在停留期间也不得与其他人面对面密切接触。新航说：“我们一直遵循当局的指示，并将在必要时与他们密切合作，进行调整，以确保我们的工作人员和客户的健康和安全。”

新航表示，机组人员必须申报健康状况，开工前须测量体温。如果身体不适，他们不得上班，也须尽可能遵守安全距离措施，例如在飞行前的简报会以及往返机场的通勤中。

机组人员在与乘客互动时必须戴上护目镜，并在必要时戴手套。如果需要在机上休息，则为所有机组人员提供未用过的被褥。

返回新加坡后，所有人员必须立即回家。新航补充说：“所有从高风险地点返新的机组人员都必须自我隔离，直到他们在抵达时以及抵达后的第三天和第七天从三项拭子测试中获得阴性检测结果为止。”