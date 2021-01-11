妇女疑一分钟内偷走5护肤品

（早报讯）短短一周内，妇女到两家香薰分店偷护肤品，涉一分钟内偷走5个产品，过程被电眼拍下，店家报警。

最近一次的偷窃事件发生在上周五（1月8日）晚上9时16分左右，地点是西城（Westgate）的一家香薰品牌店Hysess。

经理杰琳娜（33岁）告诉记者，事发当晚，店内只有她一人，自己正招待一名顾客时，一名年约四十多岁的妇女走进店内。

杰琳娜透露，妇女看起来如一般的顾客，在店内走走看看，还拿着一个防晒霜询问价格，神情淡定。事后，杰琳娜发现店内丢失了五个产品，包括卸妆油、美容油、护肤油和面膜等，价值近200元。

查阅电眼后，公司发现偷窃者可能是该名妇女。不过，妇女戴着口罩无法辨识，公司将画面放上网，以示警告。

根据画面显示，妇女手提黑白色购物袋，背对着店员，从架子拿产品查看，再迅速塞进购物袋，动作娴熟。

杰琳娜透露，这相信已不是妇女第一次偷窃，去年12月31日她在来福士城的分店，疑也偷走了三款产品。她表示，前天早上报警，警方也到场拍照取证，如今在等调查结果。

杰琳娜表示，她一开始并没有对妇女起疑心，却没想到她是“老手”。

在妇女离开后，杰琳娜发现货架上的产品位置被移动，也有空缺，她才发觉大事不妙。

“之前来福士分店遇到偷窃事件，公司将一张戴着口罩的妇女截图发给我们，让我们注意，我立即去查看图片，没想到竟然是同一个人。”

她透露，妇女在两家店行窃的手法一模一样，目标也很明确。

“在她刚进门的地方也有许多产品，而且还有柱子挡住店员的视线，但她却专门偷脸部产品，我相信她是懂自己要偷什么，并不是随机偷窃。”