三门双层巴士本月底起陆续开始在公路上载客

（早报讯）本地首批50辆设有三个车门的双层巴士将从本月底分批投入运作，其中由易塔通经营的334号巴士路线会率先使用这些新巴士开始载客。

这些巴士设有两个楼梯，第三个门则设在巴士后端。陆路交通管理局鼓励乘客从第一个楼梯上楼，再从第二个楼梯下楼。如此一来，巴士上层的乘客可直接从第三个门下车，不必像现在一样得步行至车厢中端才能下车。

陆交局是在2017年3月至9月间，在易塔通（Tower Transit）经营的143号路线测试三门双层巴士。2018年6月到去年1月，SMRT巴士也在190号和901号路线试用三门的单层巴士。

当局后来宣布，以总值约6400万元添购100辆三车门双层巴士，由英国亚历山大丹尼士新加坡公司（Alexander Dennis）以及新科工程旗下新科陆路系统（ST Engineering Land Systems）标得合约。这两家公司都是现有公共巴士车队的供应商。

根据陆交局今午（11月1日）发的文告，由新科陆路系统供应的50辆巴士会从这个月底起分批投入运作。亚历山大丹尼士供应的另一批50辆巴士则会从第二季起分批上路载客。

交通部兼外交部高级政务部长徐芳达今午到易塔通经营的武林巴士车厂参观这些新巴士。

由易塔通经营的334号巴士路线会率先使用这些三门巴士。这条路线为支线巴士路线，平时会有大量裕廊东西部以及文礼一带的居民乘搭，使用三门巴士，可允许乘客更快上下车，让车程更顺畅。