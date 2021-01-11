小贩培训计划反应热烈 环境局将增加培训名额和新手小贩摊位

（早报讯）协助现有和新手小贩掌握经营小贩生意技能的小贩培训计划获得热烈反应，国家环境局下来两年将把计划的培训名额从现有的100个增加至300个，并增加至80个培育新手小贩摊位。

与此同时，为协助更多年轻人加入小贩行业，环境局和精深技能发展局也同淡马锡理工学院合作，为理工学院和工艺教育学院的毕业生推出为期12个月的“小贩工读专业文凭深造课程”。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今午在新加坡小贩座谈会上，宣布上述消息。该座谈会是由新加坡全国商联总会和《联合晚报》联办，并获环境局支持。

她致辞时说，截至今年1月1日，有超过170名小贩已完成“小贩培训计划”的培训阶段，其中有56名小贩已步入学徒阶段，当中也有41人将逐步设立自己的新手小贩摊位。

环境局和和精深技能发展局是在去年1月推出这项培训计划，通过训练、学徒和培育三个阶段协助参与者。

此外，有兴趣加入小贩行业的理工学院和工艺教育学院毕业生也可从今年3月起，参与培训计划下的“小贩工读专业文凭深造课程”。

他们将接受课堂培训，并到资深小贩摊位当四个月的学徒，之后经营培育新手小贩摊位时也可继续获得长达六个月的指导。当局下来三年将通过新课程支持约50名小贩。

随着小贩培训计划的名额增加，环境局下来几年也将在培育新手小贩摊计划（Incubation Stall Programme）下，将现有的20个新手摊位陆续增加至80个摊位。

许连碹今午也颁发首届新加坡小贩奖给15名得奖小贩，其中包括潜力小贩奖、小贩文化传承奖，以及创业精神小贩奖。