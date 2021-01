(早报讯)40岁女物流经理和住在马国的前同事串谋,在一年半内偷偷将公司收到的超过2万5000台iPhone手机运到马国去卖,共同赚取超过600万的盈利。女物流经理被判坐牢九年。

被告黄淑娟承认一项失信罪和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令(Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act,简称CDSA),并同意把另一项失信罪交由法官下判时一并考量。

2014年10月加入一家电子服务公司Pegatron Service的被告,涉案时担任该公司的物流经理。她被指在2018年1月31日到2019年5月14日之间,和前同事林振喜(48岁)串谋,失信公司共2万5051台iPhone手机。

被告利用公司程序漏洞,将这些手机运到马来西亚,由住在马来西亚的林振喜接手并负责售卖手机。被告和林振喜在这期间内从中,分别赚取311万5482元以及300万元。

被告于2021年1月11日认罪,被判坐牢九年。林振喜的案件则仍在审前会议阶段。(人名译音)