“新海6号”再有两人确诊

（早报讯）早前被列为感染群的添油船“新海6号”（NewOcean 6）再有两人确诊感染冠病，这艘已经被隔离而且暂停运作的船只，14名工作人员中至少有11人染病。

卫生部文告说，船上两名新确诊者都是印度尼西亚籍男子，他们都是新海6号首名确诊病患的密切接触者，已在去年12月31日隔离。

另外，有一名孟加拉籍工作准证持有者，去年12月14日抵境后曾在指定设施履行居家通知，他去年12月28日、今年1月6日两次检测结果都呈阴性，但1月8日的检测结果却是阳性。

卫生部说，男子血清检测结果为阳性，意味他早前受感染，已不会传播病毒。当局把他列为输入病例。

我国今天新增22起冠病确诊病例当中有公民和永久居民各有两人，另外有三人持有家属准证、一人长期探访证、三人短期探访证。10名工作准证持有者当中有两人是印尼女佣。

今天确诊的病例当中，只有一人出现症状，他是来自印尼的26岁男性学生证持有者。

我国今天没有新增社区病或客工宿舍病例，也没有新的活跃感染群，确诊病患近期到过的社区地点也没有增加。

截至今天中午，本地累计确诊病例达5万8929起。目前仍有67人留院治疗，其中一人在加护病房。165名情况良好但检测仍呈阳性的病患，在社区设施接受隔离与治疗。