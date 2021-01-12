研究：上市公司身兼四个或更多职位审计委员会比率减少

（早报讯）本地上市公司在采纳公司治理最佳商业做法方面已取得长足进展。其中，同时身兼四个或更多职位的审计委员会比率减少，让他们有更多时间履行监督职责。

由新加坡会计与企业管制局（ACRA）、新加坡特许会计师协会（ISCA）、新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）和新加坡董事学会（SID）委任新加坡理工大学（Singapore Institute of Technology）展开的一项上市公司审计委员会研究报告显示，担任四个或更多审计委员会职位的主席和成员的比率为4％和1％，跟该研究于2015年最后一次进行时的5％和2％相比，比率有所下滑。

此外，参与研究的1539名审计委员会成员中，大多数人只在一个审计委员会任职，或是主席（76％）身份，或是成员（84％）身份。

研究报告说：”身兼较少审计委员会职位，可让个人拨出更多时间履行他们的监督职责。“

报告也说，审计委员会的执行董事人数已从2015年的38人，在去年降至24人，代表了本地上市公司朝着《公司治理守则》（Code of Corporate Governance）的标准迈进了一步。该治理守则建议所有审计委员会成员都应是非执行董事。

审计委员会研究报告涵盖了本地650家上市公司的1539名审计委员会成员。此外，研究小组也访问了126人，了解审计委员会扮演角色。

报告说：”审计委员会在确保公司财务报告的完整性方面发挥着重要作用。通过采纳公司治理方面的最佳商业做法，委员会将加强公司治理报告的治理和监督功能。“