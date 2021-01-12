理工院毕业生就业率下滑3.3个百分点 月薪中位数维持2400元

（早报讯）受疫情影响，去年的理工学院毕业生就业率比2019年低3.3个百分点，87.4％学生在毕业后半年内找到工作，但毕业生的月薪中位数仍维持在2400元。从事全职工作的比率下滑约9个百分点。

本地五所理工学院今天公布毕业生联合就业调查结果。毕业半年内找到工作的理工院毕业生比率低于2019年的90. 7％，以及2018年的89.5％。找到全职工作的比率达52.0％，低于2019年的61.1％，以及2018年的59.0％。

31.6％毕业生从事兼职或临时工，高于2019年的25.5％，当中有5.2％是参加“新心相连”毕业生实习计划（SGUnited Traineeship Programme）。

根据联合文告，从事兼职或临时工的毕业生中约半数表示他们同时在升学或有意升学，与过去几年的情况相同。从事自由工作的比率则有3.8％。还未就业的毕业生比率达12.6％，高于2019年的9.3％。

上述就业情况涵盖去年毕业的学生，以及2017年毕业后完成国民服役的男毕业生。

去年共有1万1909名学生理工学生毕业，当中有8946人（约75％）参加这项就业调查。根据联合文告，截至2020年10月1日，参与调查的学生有56.4％已就业，另有42.9％表示正在或准备继续升学，高于前年的38.9％。

至于2017年毕业后完成国民服役的男毕业生则有5461人参加调查,其中42.3％已就业，另有57.2％表示正在或准备继续升学。

根据联合文告，尽管受疫情影响，市场对理工院毕业生的需求仍在。全职工作的月薪中位数维持在2400元。过去三年，工程、卫生科学，以及信息与数码科技类课程的毕业生月薪中位数也比其他毕业生高。卫生科学课程的毕业生，月薪中位数依然是最高的，达2553元。