传出3声巨响 垃圾收集站冒烟起火

（早报讯）垃圾收集站失火传出三声巨响后冒烟起火，民防锯开铁闸门，从三角形的“洞口”进入，10分钟内将火势扑灭，无人在意外中受伤。

事故发生于昨晚（1月11日）10时15分左右，地点是位于碧山11街第146座组屋前方的垃圾收集站。

不愿具名的读者透露，他当时刚回到家，突然听见楼下传来三声巨响，到窗前一探究竟。只见楼下的垃圾站冒出浓烟，随后冒出火光，居民赶紧通报民防。

住在7楼的居民陈小姐（36岁，文员）透露，她与家人都听见爆炸声，母亲一度以为是楼下在办丧事的人烧金银纸。

居民刘先生（26岁，公务员）则说：“我当时在家突然听见‘砰’一声巨响，吓了一跳，还以为是有人跳楼。”

他说，当时他看见一名男子从组屋楼下拿了自动心脏除颤器（AED），然后奔向垃圾收集站，相信是要赶去救人。

据了解，所有清洁工大约晚上9时已经放工回到住所，垃圾站内无人。

记者赶往现场查看，垃圾站的几个通风口上方均被熏黑，门口旁边也可见被烧焦的物体。民防人员从垃圾收集站的前后两门进行灭火，垃圾车出入的闸门被锯开一个可供一人出入的三角形，相信灭火时就是从该处进入垃圾站。

大约11时左右，现场被封锁。从居民提供的视频中可见，垃圾站一开始冒出浓烟，短短几分钟内就冒出火光。

民防部队受询时表示，消防员当时必须强行进入垃圾收集站，然后用一支水枪将火势扑灭。无人在意外中受伤，起火原因仍在调查中。