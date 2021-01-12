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传出3声巨响 垃圾收集站冒烟起火

文 / 胡慧音

发布 / 2021年1月12日 2:43 PM

垃圾收集站的通风口上方被熏黑，民防人员灭火后在现场取证。 垃圾车平时出入的闸门，被民防锯开，可供一人出入的三角形洞口。 居民拍下的视频中可见垃圾收集站在短短几分钟内冒出黑烟并起火燃烧。（受访者提供）

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（早报讯）垃圾收集站失火传出三声巨响后冒烟起火，民防锯开铁闸门，从三角形的“洞口”进入，10分钟内将火势扑灭，无人在意外中受伤。

事故发生于昨晚（1月11日）10时15分左右，地点是位于碧山11街第146座组屋前方的垃圾收集站。

不愿具名的读者透露，他当时刚回到家，突然听见楼下传来三声巨响，到窗前一探究竟。只见楼下的垃圾站冒出浓烟，随后冒出火光，居民赶紧通报民防。

住在7楼的居民陈小姐（36岁，文员）透露，她与家人都听见爆炸声，母亲一度以为是楼下在办丧事的人烧金银纸。

居民刘先生（26岁，公务员）则说：“我当时在家突然听见‘砰’一声巨响，吓了一跳，还以为是有人跳楼。”

他说，当时他看见一名男子从组屋楼下拿了自动心脏除颤器（AED），然后奔向垃圾收集站，相信是要赶去救人。

据了解，所有清洁工大约晚上9时已经放工回到住所，垃圾站内无人。

记者赶往现场查看，垃圾站的几个通风口上方均被熏黑，门口旁边也可见被烧焦的物体。民防人员从垃圾收集站的前后两门进行灭火，垃圾车出入的闸门被锯开一个可供一人出入的三角形，相信灭火时就是从该处进入垃圾站。

大约11时左右，现场被封锁。从居民提供的视频中可见，垃圾站一开始冒出浓烟，短短几分钟内就冒出火光。　　

民防部队受询时表示，消防员当时必须强行进入垃圾收集站，然后用一支水枪将火势扑灭。无人在意外中受伤，起火原因仍在调查中。

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