遭举报受贿揭偷拍裙底 洋总监判坐牢12周

（早报讯）著名跨国科技公司洋总监遭举报受贿，结果公司内部调查后，反而惊揭他手机内藏有15段女子裙底视频，原来他四年来多次偷拍妻姨和女同事的裙底。东窗事发后，他不仅丢了总监的工作，还得坐牢12周。

现年46岁的被告来自欧洲，也是新加坡永久居民。他面对15项抵触侮辱女性尊严的控状。他昨天（1月11日）承认其中五项，余项交给法官下判时一并考虑。

为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

被告案发时在本地一家著名跨国科技公司工作，他在2019年2月被指控违反公司行为准则，同年4月被要求交出手机，供内部调查。

结果他的手机被发现藏有15段女子裙底的偷拍视频，公司于是在同年5月10日到警局报案，被告也在同天被开除。

调查显示，他的偷拍对象包括自己的妻姨、女同事和其他女子。

其中，他在2015年4月至2017年5月之间，六次偷拍妻姨，他一般趁对方坐在餐桌时，将手机伸到餐桌下偷拍对方的裙底。他也在2016年4月至2019年，四度在办公室内偷拍女同事裙底。

律师代为求情时指，被告案发时在该公司担任亚洲区物流和供应链部门总监，当时他被人指控受贿。律师称，虽然调查结果证明他的清白，但由于他身处高职，相关指控足以导致他遭开除。

律师说，与被告关系最亲近的大女儿患有重郁症，一对双胞胎女儿也定期接受辅导有关霸凌的问题。被告因为孩子的问题、工作压力和婚姻问题导致他无处宣泄，才会一时犯下“愚蠢”的罪行。

被告事后已向妻姨道歉，并已获得对方和自己妻子的原谅。