拖欠七名员工薪水 Twelve Cupcakes被判罚款

（早报讯）知名蛋糕连锁店Twelve Cupcakes被揭克扣七名外籍员工薪水，两年里少给超过11万元，今天（12日）被判罚款11万9500元。

Twelve Cupcakes被控29项抵触雇用外来人力法令的罪状，公司承认其中15项控状，余项交给法官下判时一并考虑。

根据案情，该公司在2016年12月至2018年11月间，少给七名持S准证的外籍员工约11万4150元薪水。这些员工分别在公司担任销售执行员、厨师和客服人员，原本每月的固定薪金介于2200元至2600元。不过公司从2016年12月开始每月少给他们200元至1200元不等，其中一人甚至仅获得固定薪水的一半。

律师早前代为求情时指出，印度茶叶公司Dhunseri Group在2016年12月从前DJ王盟友和艺人赵彩聆手中收购Twelve Cupcakes后，从16家分行拓展到35家，而公司少付薪水是延续了前任业者的做法。

王盟友（Daniel Ong，45岁）和赵彩聆（Jaime Teo，43岁）随后于上个月底双双被控上庭，各面对24项触犯外来人力法令的罪名，指他们在2012年9月至2016年12月之间，身为Twelve Cupcakes的董事，拖欠及克扣八名外籍员工的薪水。

两人案件展期至本月26日过堂。