煮早餐起争执被打 男子刀刺熟睡同事

（早报讯）食品加工厂员工因煮早餐与同事起争执，被两名同事“欺负”后，第二天清晨竟用菜刀猛刺熟睡中的同事胸口复仇，换来1年牢狱之灾。

被告是越南籍的陈文永（26岁），他面对一项蓄意伤人的控状，受害人是被告的同事韩辉忠（30岁）。

案情显示，被告案发时在食品加工场工作，去年8月4日早上7时30分，被告和韩辉忠因做早餐起争执，后者在争吵中打了被告头，还在被告倒地后继续打他的后脑。

在场的另一位同事出手打被告的脸，膝盖踢胸，导致被告头部泛红。

被告事后继续工作，并回房休息，隔天起床时感到后脑疼痛，认定是前一天被打所致，于是去厨房拿了一把20公分的菜刀，刺向正在熟睡的受害人胸口。后者惊醒大喊，也试图用手抵挡，被告随即又捅了对方至少两次，直到室友们阻止并报警，被告则留在现场等警方抵达。

受害人随后被送医，检查出右胸、左三角肌、手臂和腹部均被刺伤，左大腿也受伤，一度胸口被插管治疗，最终住院6天，院方也给他开了24天病假。

被告的代表律师求情时表示，被告在家乡有两名幼女，因疫情无法回国看刚出世的小女儿，也不能处理家事，因此遭两同事欺负后，才做出伤人行为。被告望服刑后早日回归家庭。

法官下判时表示，尽管事端由受害人挑起，但被告用危险武器攻击对方胸部，行径十分危险，幸好没造成更严重后果，最终判被告坐牢1年。

受害人和共同施暴的同乡日前也因蓄意伤人分别被罚款2000元。