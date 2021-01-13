阿嫂疑遭罗厘撞 头部重伤送院

（早报讯）阿嫂过马路遭罗厘撞飞，疑头部重伤昏迷送院，目前情况危急，69岁男司机当场被捕。

这起车祸发生在昨天（1月12日）晚上8时28分，地点位于裕廊西园景路（Yuan Ching Road）和永光路（Yung Kuang Road）的交界处。

一名52岁的阿嫂事发时相信在过马路时，被一辆小型罗厘撞飞，肇事司机留在现场，警方到场后将其逮捕。

附近居民拍照上传至公寓的面簿群组，照片显示，事发时相信正下着雨，阿嫂趴倒在马路中央，一把雨伞掉落在旁。

记者今早走访现场，马路上还留有一摊干涸的血迹。

居民王女士（74岁，家庭主妇）受访时说，她在昨晚8时多听到一声巨响，从窗外望出时，惊见一名女子倒在马路中央一动不动。

“女子前方停着一辆罗厘，相信是肇事车辆。当时有十多人围观，两辆警车到场调查，救护车到场后将伤者送走。”

阿嫂的姐妹在面簿贴文，指阿嫂目前在加护病房（ICU），情况危急，不过仍为两个孩子努力坚持着。

阿嫂的侄子则告诉记者，阿嫂疑头部受伤，目前仍在昏迷中，情况不乐观，希望目击者能尽快联系家人，提供信息。

警方受询时证实，52岁女行人在不清醒状态下被送往黄廷芳综合医院，69岁男司机则因疏忽驾驶导致他人严重受伤被逮捕。

调查仍在进行中。