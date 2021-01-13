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部长呼吁公众不应等待特定品牌的疫苗 而应注射已获批准的

文 / 王康威

发布 / 2021年1月13日 5:30 PM

更新 / 2021年1月13日 9:23 PM

联合领导跨部门抗疫工作小组的卫生部长颜金勇下午已在广惠肇留医院注射了冠病疫苗。（通讯及新闻部提供）

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（早报讯）针对有报道指科兴生物（Sinovac） 疫苗的效力不到60%，黄循财和颜金勇表示该疫苗尚未获得本地批准，目前还需要更多数据进行评估。他们也吁请公众，不要等待某个心仪品牌的疫苗，而是应接种已获得批准的疫苗。

本地早前宣布已经预购辉瑞—BioNTech、莫德纳（Moderna）和北京科兴生物公司的疫苗，其中，辉瑞—BioNTech的疫苗已获卫生科学局的临时批准，用以目前开展的疫苗接种计划。莫德纳和科兴生物的疫苗则正在评估中。

近日巴西媒体报道指科兴疫苗在当地晚期试验中的“一般效力”不到60%，让上周公布的临床效力数据达78%受到质疑。

对此，联合领导跨部门抗疫工作小组的卫生部长颜金勇说：“我们还未批准科兴生物的疫苗，如我在国会中所说，我们还在等待更多的数据，我们之后会仔细研究这些数据。与其依赖这些报道，我们会采纳科兴生物提交的数据。一旦收到数据，卫生科学局会进行评估，疫苗专家团之后也会评估，j看疫苗是否适用于在本地接种。”

联合领导跨部门抗疫工作小组的教育部长黄循财则说：“对于想着要等待心仪疫苗品牌的公众，我鼓励他们不要这么做。你不知道那些品牌的疫苗几时会送抵，而且虽然我们已经预购这些疫苗，但还在进行评估，无法肯定它们会获得批准。本地已有获批准的疫苗，它们安全且有效，所以与其去等待一些可能不会获得批准的平台，公众在轮到自己时应该接种已获批准的疫苗。”  

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