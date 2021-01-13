部长呼吁公众不应等待特定品牌的疫苗 而应注射已获批准的

（早报讯）针对有报道指科兴生物（Sinovac） 疫苗的效力不到60%，黄循财和颜金勇表示该疫苗尚未获得本地批准，目前还需要更多数据进行评估。他们也吁请公众，不要等待某个心仪品牌的疫苗，而是应接种已获得批准的疫苗。

本地早前宣布已经预购辉瑞—BioNTech、莫德纳（Moderna）和北京科兴生物公司的疫苗，其中，辉瑞—BioNTech的疫苗已获卫生科学局的临时批准，用以目前开展的疫苗接种计划。莫德纳和科兴生物的疫苗则正在评估中。

近日巴西媒体报道指科兴疫苗在当地晚期试验中的“一般效力”不到60%，让上周公布的临床效力数据达78%受到质疑。

对此，联合领导跨部门抗疫工作小组的卫生部长颜金勇说：“我们还未批准科兴生物的疫苗，如我在国会中所说，我们还在等待更多的数据，我们之后会仔细研究这些数据。与其依赖这些报道，我们会采纳科兴生物提交的数据。一旦收到数据，卫生科学局会进行评估，疫苗专家团之后也会评估，j看疫苗是否适用于在本地接种。”

联合领导跨部门抗疫工作小组的教育部长黄循财则说：“对于想着要等待心仪疫苗品牌的公众，我鼓励他们不要这么做。你不知道那些品牌的疫苗几时会送抵，而且虽然我们已经预购这些疫苗，但还在进行评估，无法肯定它们会获得批准。本地已有获批准的疫苗，它们安全且有效，所以与其去等待一些可能不会获得批准的平台，公众在轮到自己时应该接种已获批准的疫苗。”