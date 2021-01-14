新增客工宿舍病例来自Seatown宿舍

（早报讯）昨天（1月13日）新增的客工宿舍病例是一名刚在上个月11日从印度前来我国的建筑业工人。

这名工作准证持有者来自大士南1道的Seatown宿舍。根据卫生部昨天晚间发的文告，他抵新后便在指定设施履行居家通知，直至上个月25日。他在21日和27日两次冠病检测都呈阴性。

这名客工本月6日开始工作。他12日接受轮流定期检测时，检测结果却呈阳性。他的血清检测结果同样呈阳性。

到目前为止，没有与这名客工有关联的病例。不过由于从他上一次跨境到确诊之间相隔的时间相当长，卫生部把他归为本土传播病例处理，并正在进行追踪调查。

包括这名客工在宿舍接触的人及他的工作同僚在内，目前都已被隔离。他们会在隔离期开始和结束时接受检测，以查找无症状病例。当局也会为密切接触者进行血清检测，确认这名客工是否可能受他们感染。

我国昨天另外新增37起由境外输入的确诊病例，包括从法国、印度、印度尼西亚、英国和美国返新的三名国人和五名永久居民。

大部分输入病例是持工作准证者，共有21人，来自南亚和东南亚国家。其中八人是女佣。

其余境外输入病例分别为一名来自印尼的长期探访证持有者、四名来自印度和阿拉伯联合酋长国的工作证件持有者，以及三名来自波兰、印度和巴西的短期探访证持有者。

感染群方面，新海6号（NewOcean 6）添油船感染群再添一起病例，他是昨天新增的境外输入病例之一。这名49岁印尼海员与其中一名病例有密切接触，他在上个月31日起接受隔离，并在隔离期间确诊。

这使新海6号感染群人数增至12人。另两个感染群则没有新添关联病例。

昨天没有新增感染群，确诊病患近期到过的地点也没有增加。

截至昨天中午，我国累计确诊病例达5万8984起。目前仍有56人留院治疗，其中一人在加护病房。另177名情况良好但检测仍呈阳性的病患，在社区设施接受隔离与治疗。