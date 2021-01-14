逼女儿吞安眠药昏睡 莽父坐牢六个月两周

（早报讯）为让妻子内疚，男子三小时内两度逼11岁女儿吃下安眠药，导致女儿入院昏睡五个半小时才清醒。法官指他身为父亲却让女儿受罪，所幸女儿没有生命危险，也没有受到任何永久性伤害，昨天（1月13日）判他坐牢六个月又两周。

zaobao.sg早前报道，现年40岁的被告被指在2018年4月7日和妻子通过电话大吵后，为了让妻子内疚，三小时内两度逼女儿吃下安眠药，深夜带着已昏睡的女儿到妻子住处闹，把瘫软的女儿放在在门口，对妻子怒吼：“如果女儿有什么三长两短，你要负责！”。

为保护受害者的身份，法官下令媒体不得报道可泄露身份的资料，包括被告的姓名。

被告共面对六项控状，包括三项防止骚扰法令、一项杂项（公共秩序和滋扰）法令、一项儿童与青少年法令以及触犯一项妨碍司法公正罪。主控官以三项提控，余项则交由法官下判时一并考量。

根据被告女儿的医药报告，她在入院五个半小时后清醒，所幸住院期间没有因为安眠药产生任何副作用，也没有留下永久性的伤害。

但被告在女儿住院期间，指使她给假口供，说若任何人问起案发当天情况，就称是企图自杀才会服用安眠药。女儿按照被告的指示告诉警方，直到事发四个月后才向社工透露真相。

主控官指被告是受害人的父亲，鲁莽的行为险些危害女儿的健康，此举背叛父女之间的信任。不仅如此，被告还指示女儿提供假口供，隐瞒自己的罪行长达四个月，因此必须严惩，建议法官判他坐牢六个月又两周。