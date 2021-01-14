连日豪雨 四马路观音堂外摊位规划未能如期完成

（早报讯）受雨天影响，四马路观音堂外的规划工作无法如期完成，仍有12摆摊位置未上漆，油漆工人指出，格子需要重复油漆四次，需在地面干且又较热的天气才能上漆。

摊贩原本预计这个月4日搬迁，但连日豪雨导致规划工作无法如期完成。

记者今早走访受影响摊位，看见有两名油漆工人正在赶工。他们透露，每个摊位需要涂上4层油漆，否则油漆容易脱落，全程需花上30至40分钟完成。由于最近下雨又潮湿，导致油漆不容易干。

一名解签佬文先生（78岁）受访时表示，他原本这个月4日就要搬迁，但摊位油漆工作尚未完成，目前只能待在老地方摆摊，等待有关当局的指示。

另一名解签佬刘先生（56岁）则表示，他两天前才搬到新摊位，但由于摊位与观音庙有一段距离，导致这两天完全没有生意。刘先生表示，能理解当局为何要规划四马路，但要顾客走一段距离来解签，对他们来说或会造成不便。

土地管理局发言人在回复记者询问时表示，观音堂1外的21个新摊位上周已经完工，摊贩也搬进了新摊位。至于雅柏街的18个摊位，铺路工作已经完成，但油漆工作因连日豪雨而受影响，只有6个摊位已完成油漆工作。剩余的12个摊位则在天气好转后陆续完工。

卖花摊贩受访时，连日豪雨导致生意受影响，下跌六成。

一名摊贩卢轻松（63岁）受访时表示，他这个月4日开始在新摊位做生意，但因坏天气影响，生意跌了六成。

“昨天（1月13日）是初一，还有一定的人潮，但信徒买了花后就直接奔进观音堂，不愿停下脚步挑选其他的产品。”