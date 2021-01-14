巴士上非礼女乘客 男子苦求法官不要曝露身份

（早报讯）女郎在巴士上熟睡，一丝丝秀发飘在胸前，男子坐到她旁边伸出狼手袭胸，结果被判坐牢四个月又两周，庭上多次求法官不要曝露身份，被法官拒绝。

这起事件发生在去年8月28日下午3时35分左右，一名29岁女郎在106号双层巴士上被非礼。

被告是来自马国的金辰杰（译音，跟单员），他面对一项非礼控状，昨日（1月13日）在哥哥陪同下出庭认罪，被判监四个月两周。

根据案情显示，去年8月28日下午3时15分，受害人从乌节路乘搭106号巴士前往金文泰，她坐在巴士底层倒数第三排位置，没人坐在她旁边。

受害人在途中睡着，大约在下午3时35分，被告走到受害人旁边坐下，当时受害人还在睡觉。

被告看到受害人胸前有几缕头发，伸出手，摸了受害者左胸。受害人惊醒，看到被告坐在她旁边，而被告似乎也被吓到，立刻收回他的手。

受害人盯着被告，但没说话。不久后，被告便在波那维斯达地铁站附近的车站下车。

受害人于下午4时47分报警。警方通过后续调查确定被告的身份。

控方指出，受害人当时睡着了，处于没有没有防备的状态，而被告有一定程度的预谋，即使受害人对面有两个空位，却选择坐在她旁边。因此，控方要求至少判他5个月监禁。

被告求情时表示知错，希望法官给他机会。他还多次恳求法官不要曝露其身份。

控方指出，所有法庭提到的内容都是公开记录，公众可以在法庭听审，这是为了司法公正。

法官则表示根据法律规定，禁止报道被告名字需要一些条件，但这起案件并不符合，因此拒绝了他的请求。