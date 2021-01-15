用鱼钩“钓走”邻居450元补助券 偷窃女惯犯今午认罪

（早报讯）发现邻居还没有从信箱拿走必需品补助券，偷窃女惯犯用鱼钩绑胶带塞进信箱里，将两户人家共450元的补助券“钓走”。

坐着轮椅面审的被告阿斯玛（Asmah Binte Isnin，27岁）今午（1月15日）承认三项偷窃罪名。

政府为了帮助低收入国人在疫情期间应付日常开销，从去年10月1日起以挂号信的方式发放150元必需品补助券（Grocery Vouchers）给符合条件的新加坡公民。

媒体早前报道，截至去年10月28日，共有229份补助券遭窃，警方也因此进行了55次逮捕行动。

根据案情，被告案发时是一名送餐员。她在去年10月收到了补助券后，发现其他邻居的补助券还在信箱中未收走。

她找来了鱼钩绑在一支笔上，然后再将胶带缠在鱼钩上，把鱼钩塞进了邻居的信箱内，将含有补助券的信封偷走。

被告在去年10月12日至14日之间，以同样的方式偷走两户人家共450元的补助券。警方接获报案调查后，通过闭路电视确认了她的身份，并在去年10月16日将她逮捕。

主控官请求法官判她坐牢10个月，指她从她2005年开始就因偷窃多次进出监狱，必须严惩阻吓她再次犯案。

被告没有代表律师。她在庭上求情时嚎啕大哭，请求法官让她做完手术后才入狱。

法官将案件展期至2月19日下判。