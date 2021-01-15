经营医美诊所 股票王女儿打疫苗引热议

（早报讯）本地股票大王林荣福女儿林慧俐在社交媒体上公开打疫苗照片，表示自己属于医疗领域，旗下有医美诊所，引发热议。

我国从上个月30日展开疫苗接种计划，虽属自愿性，不过仍需按照计划，让高风险人群如医护和前线人员优先接种，之后再进一步扩大至年长者，乃至全国符合接种的人士。冠病疫苗作为公共卫生资源，以高风险优先接种制来确保疫苗得到公平公正的派发。

林荣福的女儿林慧俐，昨天（1月14日）在个人社交媒体平台instagram发表限时动态，她与两名身穿“Papilla”头发护理工作服的职员，前往榜鹅综合诊疗所接种冠病疫苗，并称接种是为了保护所有人。

不过此举却引起关注和热议，也有公众发现后，电邮《新明日报》质疑，为什么他们年轻又不是前线，却能先打疫苗？

林慧俐在约两个小时后发表贴文解释说：“有些人好奇为什么我们符合第一阶段的冠病疫苗接种计划，这是因为我们属于医疗领域，我们有私人诊所（GP），因此包括我在内的职员们符合疫苗接种。”

她表示，是在收到简讯后才决定接种，向团队证明疫苗是安全的，“不过所有人早晚都可以接种，所以轮到你的时候请去接种。”

林慧俐有三家医美诊所，而同她前去接种疫苗的来自“Papilla”头发护理，该网站称是医学生发中心，专注于脱发和头发稀疏的解决方案。