醋男涉用电风扇狂砸前妻男友 警调阅电眼捉人

（早报讯）勿洛北清晨血案！上门找前妻，却发现前妻的男人在单位里过夜，38岁前夫被指操起屋里的站立式电风扇狂砸对方，导致对方头破血流，身体多处受伤。前夫逞凶后逃之夭夭，但同天就遭警方逮捕，并于今早控上法庭。

警方昨晚（1月14日）发文告表示，警方昨天早上8时15分左右接到通报，指勿洛北3街一带发生一起袭击案。警员上门后发现一名受害者血流满面，第一时间将他送院救治。

勿洛警署的警员案发后展开调查，调阅电眼画面后确认涉案男子身份，并于同天较迟时候捉人。

《联合晚报》记者事后走访现场，一名不愿具名的邻居说，事发单位住着一对男女，两人搬来两年多，每天都早出晚归，跟邻居不熟。

他也说，近期没有看到男子出现，反而是另一名身材较丰满的男子经常进出单位。

居民说，昨天一早上门的是前夫，他一进单位，看到前妻的男友时怒火中烧，被指举起一台站立式电风扇狂殴对方，导致对方重伤。

落网的38岁男子今早在一项以危险方式蓄意严重伤人的罪名下被控上法庭。

根据控状，被告默罕默德罗海扎被指在昨早7时50分在勿洛北3街第541座组屋的一个单位内，用一把站立式风扇挥向受害者默罕默德海克尔的头部，导致后者头骨骨折。

控方指，或将加控被告一项蓄意伤人罪。案展下个月16日再度过堂。被告获准以1万5000元保释在外。

根据刑事法典224章第326节条文，被告一旦罪成，可被判终身监禁或坐牢长达15年，也可能面对鞭刑和罚款。