三度跑母亲家发酒疯 青年死性不改再入狱

（早报讯）夜店狂欢后，在外居住的不孝子半夜跑回母亲家发酒疯，踢门、砸花盆、丢凳子，把整座组组屋闹翻天。母亲的男友见她无法安抚儿子，只好报警处理。

《联合晚报》早前报道，现年谢志伟（29岁）曾在2018年3月30日清晨约6时，喝得醉醺醺回家，在厨房大喊大叫，把母亲吵醒，嚷着要母亲抱他。母亲拒绝，他便不断对母亲飙脏话，还叫母亲去死。母亲的男友看不下去出面干预，结果被打。谢志伟事后被判坐牢两周和罚款1500元，没想到他死性不改，去年再犯，又再面对违反个人保护令、骚扰和恶作剧罪三项控状。控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考量。

被告昨午（1月14日）被判坐牢四周。

被告的母亲自2015年已有个人保护令，但被告没有理会，去年3月26日凌晨4时许离开夜店后，就跑到母亲（61岁）位于实龙岗2道的住家大闹，把熟睡中的母亲和男友吵醒。

被告一见母亲就大吼大叫，母亲劝他冷静，不然她不让他进屋，但他坚持要进去，通过踢门、砸花盆、丢凳子的行径迫使母亲开门，母亲一再表示怕了被告，但被告还是闹不停。

母亲的男友见状报警，警方过后上门把被告带走。

主控官指出，被告案发前已搬离母亲的家，案发当天仍特地回到母亲家骚扰，应当严惩。这也是被告自2016年起第三次骚扰母亲，可见他并未吸取之前的教训，建议法官判他坐牢四周。

被告的代表律师求情时说，被告只是因为想回家，才会做出愚蠢行为，没有直接伤害母亲，恳求法官轻判，判他坐牢三周。（人名译音）