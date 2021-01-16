新加坡童军总会男职员确诊冠病

（早报讯）新加坡童军总会位于碧山的总部，一名男职员昨天（1月15日）确诊冠病，因此总部暂时关闭，所有在总部上班的人员都已转为居家办公直至另行通知。

根据一份由童军总会今天发给理事会成员和童军领袖的信件指出，该职员与本月10日开始轻微发烧。当症状仍然没有好转后，他在本月12日到诊所看病，在社区检测计划下，接受冠病检测。该职员之后就一直呆在家中等候检测结果。他于本月15日接获通知自己的检测结果呈阳性，然后被救护车送往医院。

该职员在过去一周并没有与任何童军总会的青少年有过接触。

文告也说，卫生部已经展开追踪接触者的工作，这将包括他的家人、朋友以及同事。卫生部会续向与童军总会保持联系，并通知相关建议遏制措施，如居家通知以及隔离令。

“我们鼓励所有过去14天到过总部的人密切监视自己的健康状况。根据官方的指示，我们已经消毒并封锁了员工的隔间和周围区域。我们还指示所有总部人员撤离，并采取居家办公模式，直到另行通知为止。同时我们与环境局协调办公室和相关场所的彻底清洁工作。”

为了以防万一，位于童军总会的童子军商店也将关闭，直到另行通知为止，同时也正在安排对其进行彻底清洁的日期。至于总部与商店何时重开，童军总会另行通知。

zaobao.sg已联络童军总会了解更多详情，如果情况属实，这相信是一起卫生部还未通报的新社区病例。